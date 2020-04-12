النجف تقرر استمرار غلق مطارها وتصدر 7 توجيهات لمنع تفشي كورونا

2020/04/12 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

قررت خلية الازمة في محافظة النجف، الاحد، استمرار غلق مطار المحافظة، فيما اصدرت 7 توجيهات...





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