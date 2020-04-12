2020/04/12 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قررت خلية الازمة في محافظة النجف، الاحد، استمرار غلق مطار المحافظة، فيما اصدرت 7 توجيهات...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النجف تقرر استمرار غلق مطارها وتصدر 7 توجيهات لمنع تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- النجف
قررت خلية الازمة في محافظة النجف، الاحد، استمرار غلق مطار المحافظة، فيما اصدرت 7 توجيهات...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النجف تقرر استمرار غلق مطارها وتصدر 7 توجيهات لمنع تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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