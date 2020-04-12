لن يعود لمزاولة عمله بشكل فوري.. رئيس الوزراء البريطاني يغادر المستشفى

2020/04/12 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد 012 نيسان 2020)، المستشفى بعد تعافيه من فايروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن "جونسون غادر مستشفى الحجر الصحي بعد تعافيه من فايروس كورونا".

وأضافت انه" سيكمل مرحلة التعافي داخل مقر الحكومة ولن يستأنف عمله فورا".

وكان بوريس جونسونن البالغ من العمر 55 عامًا، أعلن، في (6 نيسان 2020)، إصابته بفيروس كورونا في 27 مارس آذار الماضي، مؤكدًا، في مقطع فيديو على تويتر، أنه يعاني من أعراض الإصابة بالفيروس (السعال والحمى)، وفي تحديث يوم الجمعة الماضي، قال جونسون إنه لا يزال يعاني من ارتفاع درجة حرارته.

بغداد اليوم- خاص

كشفت دائرة صحة محافظة الديوانية، الاحد (12 نيسان 2020)، عن العدد الكلي للعينات المرسلة لمختبر الصحة المركزي منذ بداية انتشار فيروس كورونا ولغاية اليوم.

وقالت مدير عام صحة الديوانية، لمياء الحسناوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم- متابعة

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، الاحد (12 نيسان 2020)، وفاة 117 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا في إيران.

وقال جهانبور في تصريح صحفي، إن "عدد الاصابات بفيروس كور

بغداد اليوم-النجف

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الأحد (12 نيسان 2020)، شفاء 10 أشخاص من فيروس كورونا المستجد ومغادرتهم مستشفى الحكيم في المحافظة.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "10 أشخاص خرجوا من مستشفى الحكيم في محافظة ا

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