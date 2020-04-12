2020/04/12 | 16:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدرت خلية الأزمة في محافظة النجف، 8 قرارات بشأن اجراءات مواجهة كورونا، بينها قرارات تخص شهر رمضان ومساعدة الراغبين بالزواج من خلال سيارات النجدة.وقالت الخلية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنها “عقدت اجتماعا مهما في قاعة الاجتماعات الأحد ١٢/٤/٢٠٢٠ برئاسة محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري رئيس خلية الازمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عدم تسجيل إصابة جديدة.. خلية أزمة النجف تصدر 8 قرارات بينها مايخص الزواج وشهر رمضان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عدم تسجيل إصابة جديدة.. خلية أزمة النجف تصدر 8 قرارات بينها مايخص الزواج وشهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).