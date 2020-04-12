2020/04/12 | 16:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افتتحت الحكومة المحلية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاحد معملا لصناعة الكمامات الطبية في محاولة لتغطية حاجة الطلب المتزايد عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل تفتتح معملا بطاقة انتاجية تصل الى 10 ملايين كمامة شهريا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل تفتتح معملا بطاقة انتاجية تصل الى 10 ملايين كمامة شهريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).