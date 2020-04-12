السليمانية تؤكد اجراءات الحظر: فيروس كورونا لا يزال يشكل خطرا

2020/04/12 | 16:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر يوم الاحد ان فيروس كورونا لا يزال يشكل خطرا على اقليم كوردستان والعالم كافة.

وقال ابوبكر في بيان اليوم ان خطر فيروس كورونا في السليمانية واقليم كوردستان والعالم لايزال مستمر، وينبغي للمواطنين ان يلتزموا بالتعليمات والتدابير الوقائية كافة.

واكد استمرار الحظر الشامل للتجوال الذي يبدا في الساعة الساعة ومساء وحى الساعة الـ12 ليلا مع الابقاء على الاجراءات السابقة للحظر في الساعات الاخرى.

تتمة..

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