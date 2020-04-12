منظمة الصحة العالمية تكشف حدوث “غير المتوقع” في العراق.. وتتحدث عن خطأ كبير!

2020/04/12 | 16:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت منظمة الصحة العالمية عن حدوث عكس ما كان متوقع في العراق بشأن فيروس كورونا، فيما تحدثت عن “خطأ كبير” أدى لمضاعفة الأعداد.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم اسماعيل في تصريحات متلفزة رصدتها “يس عراق”: “نحن في منظمة الصحة العالمية متواجدون في العراق بصفة استشاريين، نساعد بالخبرات والخبراء، […]

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