2020/04/12 | 16:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا (الحل نت) _ كشف ناشطون سوريون عن هوية شخص سوري تعرض قبل أيام للسرقة على يد عصابة مؤلفة من 5 أشخاص بولاية #إسطنبول في #تركيا، وذلك بعد أن ألقت الشرطة التركية القبض عليهم، بعد…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدلٌ حول عضو في “الائتلاف السوري” تعرض للسرقة باسطنبول التركية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدلٌ حول عضو في “الائتلاف السوري” تعرض للسرقة باسطنبول التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).