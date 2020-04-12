مصدر ينفي لقاء برهم صالح بوزير الدفاع الأميركي في قاعدة عين الأسد

2020/04/12 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مصدر مقرب من رئيس الجمهورية، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن لقاء الرئيس برهم صالح بوزير الدفاع الاميركي مارك إسبر في قاعدة عين الأسد.

وقال المصدر، إن ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بشأن لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح، بوزير الدفاع الاميركي مارك إسبر في قاعدة عين الأسد في الانبار، عارٍ عن الصحة، وهي مجرد أخبار باطلة لا تمت للحقيقة بصلة.

وأضاف، أن على وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية والتحلي الموضوعية والدقة في نشر الأخبار وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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