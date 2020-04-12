صحة الكرخ: الحل الاول والاخير بيد المواطن وكورونا سينتهي قريباً في هذه الحالة

2020/04/12 | 16:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة طمأن مدير دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، اليوم الأحد، بأن الأوضاع ما زالت تحت السيطرة، وأن بقاء الأمور على ما هي عليه الآن من حيث الالتزام بحظر التجوال، سيؤدي إلى “انحسار كورونا وانتهائه قريباً” في جانب الكرخ، لكنه قال إن “الحل الأول والأخير” بيد المواطن.وقال الحجامي في مقطع فيديو تابعته […]

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