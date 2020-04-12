في ايلام الفيلية .. فتاة تنتحر حرقا بسبب الفقر المدقع

2020/04/12 | 16:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدمت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما امس على الانتحار بواسطة اضرام النار في جسدها في ناحية هليلان بمحافظة ايلام الفيلية.

وقال العضو الفائز عن محافظة الايلام الفيلية لفي انتخابات مجلس الشورى الايراني علي اكبر بسطامي بعد لقاء مع عائلة الفتاة المنتحرة سبب اقدم الفتاة على فعلتها وهو الفقر المدقع التي تعيشها اسرتها.

واضاف ان والد الفتاة معاق ويعتمد بالدرجة الاساس على مساعدات الرعاية الاجتماعية لإعالة اسرته المؤلفة من 4 افراد والتي تعيش في غرفة مساحتها 12 م لوا يحتوي على سقف وخدمات.

ونوه بسطامي الى ان الفتاة وقبل اقدمها على الانتحار احرقت جميع ملابسها الرثة لكيلا يرى احد حجم معاناتها.

وسابقا وجهت اسرتها نداءات متعددة حول وضعها المادي المتدهور الا انها لم تجد اذانا صاغية، بحسب بسطامي.

في غضون ذلك اقرت الحكومة المحلية في ايلام بان فتاة في الصف الخامس الابتدائي اقدمت على الانتحار

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