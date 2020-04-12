صور.. اربيل تلاحق كورونا داخل الاحياء السكنية

2020/04/12 | 16:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اطلقت مديرية الدفاع المدني في اربيل حملة لتعفير وتعقيم الاحياء السكنية للوقاية من فيروس كورونا.وقال النقيب سركوت كارش مدير اعلام الدفاع المدني في اربيل لشفق نيوز، ان الحملة بدأت منذ الماس في احياء ژيان وشقق الشهداء، واليوم تم تعفير وتعقيم حي شيخ احمد.

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