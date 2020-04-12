القوات العراقية المشتركة تنهي العملية الأمنية غرب الأنبار

2020/04/12 | 16:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت القوات العراقية المشتركة اليوم الأحد، العملية الأمنية التي نفذتها غرب محافظة الأنبار والتي استمرت ثلاثة أيام....

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