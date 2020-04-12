اجتماع لمجلس الوزراء العراقي بشأن اسعار النفط ودعم الكهرباء

2020/04/12 | 16:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الوزاري للطاقة، اليوم الأحد، اجتماعا في بغداد لبحث أسعار النفط ودعم استقرار الطاقة الكهربائية....

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