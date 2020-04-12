2020/04/12 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد اللآمي: نشكر محافظ كربلاء لقيامه بتوزيع أكثر من 2800 قطعة سكنية لشرائح مختلفة من انباء المحافظة بينهم الصحفيون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/12 | 16:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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