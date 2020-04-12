وفاة ممثل كوميدي بريطاني بفيروس كورونا

2020/04/12 | 16:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: توفي الممثل البريطاني الكوميدي تيم بروك تايلور، اليوم الاحد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقالت إدارة مسرح شانكلين الذي كان تايلور قد أدى عليه آخر عروضه في 2019، “نشعر بالحزن الشديد لسماع أن تيم بروك تايلور الممثل والكوميدي قد توفي اليوم عن عمر يناهز 79 عامًا من هذا الفيروس الرهيب، أفكارنا مع […]

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