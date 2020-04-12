الكمارك تضبط ساعات جدارية وأواني منزلية “سببت هدراً في المال العام”!

2020/04/12 | 16:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، انها ضبطت حاوية حجم 40 قدم تم التلاعب بكمياتها في منفذ أم قصر الجنوبي بمحافظة البصرة.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “السلطات في منفذ أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة ضبطت حاوية حجم (40) قدم بداخلها ساعات جدارية وأواني منزلية تم التلاعب بالكميات المستقطعة […]

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