2020/04/12 | 17:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي، اليوم الاحد، عن قرب المباشرة بمشروع اعادة اعمار وتأهيل جسر حيوي متضرر جراء العمليات الارهابية شرقي مدينة الفلوجة .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” وفد من منظمة الـ UNDP ومدير طرق جسور الفلوجة وعدد من المهندسين اطلع على نسبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام الفلوجة لـ” العهد نيوز” إعادة اعمار جسر حيوي متضرر شرقي المدينة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام الفلوجة لـ” العهد نيوز” إعادة اعمار جسر حيوي متضرر شرقي المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).