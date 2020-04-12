انفجار عبوة ناسفة داخل ملعب شعبي في ديالى

2020/04/12 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة داخل ملعب شعبي في المحافظة.

وقال الم...





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