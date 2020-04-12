أخبار مبشرة للغاية من محافظة عراقية بشأن كورونا

2020/04/12 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاحد (12 نيسان 2020)، عن أخبار مبشرة بشأن فيروس كورونا لاهالي المحافظة تتعلق بقرب تعافي النسبة الاكبر ممن اصيبوا بالمرض فضلاً عن احتمالية رفع حظر التجوال.

وقال الخطابي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، "سجلنا 79 اصابة بكورونا في المحافظة وتماثل للشفاء 48 ولدينا 27 سيخرجون قريبا وهم يتمتعون حاليا بصحة جيدة جدا، وسجلنا 6 وفيات من ذوي الأعمار الكبيرة او من أصحاب الأمراض المزمنة".

وأضاف، أن "الاصابات منذ 6 ايام هي لملامسين لمصابين سابقين والأمور تحت للسيطرة ولم تسجل لدينا إصابات جديدة من خارج ما تم رصده".

وتابع المحافظ، "نسعى لإنهاء حظر التجوال بشرط استمرار المواطنين بالالتزام المشدد بالبقاء في منازلهم وعدم كسر الحظر، ونحن ماضون بهذا الإتجاه فور زوال الخطر بالكامل".

وقال الخطابي، إن "المحجورين جميعاً حاليا يتواجدون في فنادق درجة أولى وتقدم لهم 3 وجبات طعام ويتم الابقاء عليهم لمدة 14 يوما فقط، وكل من جاء من السفر او من خارج كربلاء تم حجره لمدة 14 يوما وهذه الآلية ساعدتنا على تطويق الفيروس".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، امس السبت، تراجعا جديدا بعدد الاصابات بفيروس كورونا، فيما كشفت عن تسجيل وفاتين بعد يوم من تسجيل 47 اصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان أنها فحصت "1731 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، خلال 24 ساعة الماضية"، مبينا أن "المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة، يكون 33889".

واشارت الى أن "عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا ليوم امس، 39 اصابة موزعة كالتالي (بغداد/الرصافة 8، بغداد/ الكرخ 1، مدينة الطب 3، النجف الأشرف 2، السليمانية 1، كربلاء 2، البصرة 9، واسط 3، المثنى 2، ذي قار 3، كركوك 5".

ولفتت الى أن "الوفيات لحالتين (حالة واحدة في بغداد / الكرخ وحالة في السليمانية)".

وبشان حالات التعافي من الفيروس، اشارت الوزارة الى أنها "51 حالة، توزعت كالتالي: (بغداد/ الكرخ 3، النجف 16، اربيل 11، البصرة 5، المثنى 11، نينوى 4، بابل 1".

وذكرت أن "مجموع الإصابات، بلغ 1318، ومجموع الوفيات: 72، ومجموع حالات الشفاء: 601".

وأكدت الوزارة "استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها المختلفة لتقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين"، مشددة على "ضرورة التعاون مع منتسبيها والالتزام بتوجيهاتهم".

وشددت الوزارة على "ضرورة تطبيق جميع الاوامر والتوجيهات الصادرة والتي من شأنها احتواء الاصابات ومنع تفشي المرض ومن أهمها ضرورة الالتزام بحظر التجوال وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية"، مؤكدة "على محاسبة كافة المخالفين ووفق القانون".

وفيما نبهت على اتباعها "اللوائح الصحية العالمية في التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها وحالات الوفاة"، لفتت الى أن "منظمة الصحة العالمية حثت على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان، وأكدت المنظمة أنه لا توجد توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، وأن احد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا".

بغداد اليوم- الديوانية

في اول تصريح صادم يوجه من مسؤول عراقي رفيع، ضد وزارة الصحة العراقية، بعد دخول وباء كورونا (كوفيد المستجد) الى العراق، شكك محافظ الدوانية، زهير الشعلان، بنتائج مختبرات الصحة وما تعلنه من معطيات بشأن الاصابات بفيروس كورونا.

بغداد اليوم - متابعة

حددت منظمة الصحة العالمية، خطئا كبيرا وخطيرا حسب وصفها سمح بمضاعفة اعداد المصابين بفيروس كورونا بالعراق عن ما كانت عليه قبل 3 اسابيع باصابات لا تتعدى الـ 15 يومياً فيما أشارت إلى إن العراق بإمكانه ان يصبح ثالث دولة في العالم ت

بغداد اليوم- النجف

قررت خلية الازمة في محافظة النجف، الاحد، استمرار غلق مطار المحافظة، فيما اصدرت 7 توجيهات لمنع تفشي كورونا.

وقالت الخلية في بيان، إنها "عقدت اجتماعا مهما في قاعة الاجتماعات، برئاسة محافظ النجف الأشرف لؤي ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أخبار مبشرة للغاية من محافظة عراقية بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أخبار مبشرة للغاية من محافظة عراقية بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).