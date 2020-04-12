“هيئة تحرير الشام” تمنع أهالي إدلب النازحين من العودة إلى بلداتهم

2020/04/12 | 17:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم “هيئة تحرير الشام” على إغلاق معبر #دير_البلوط بوجه أهالي #إدلب النازحين في ريف #حلب، ومنعهم من العودة إلى بلداتهم وقراهم التي سبق أن نزحوا منها قبل أشهر جراء الحرب التي اندلعت بين قوات #الجيش_السوري…

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