العقابي يطالب الكهرباء بتوزيع رواتب الأجور والعقود هذا الأسبوع

2020/04/12 | 17:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب عضو لجنة الطاقة النيابية، امجد العقابي، اليوم الاحد، وزارة الكهرباء بتوزيع رواتب الأجور والعقود خلال هذا الأسبوع.وقال العقابي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "على وزارة الكهرباء ان تكون جادة بتوزيع رواتب الأجور والعقود وخلال هذا الأسبوع".وأضاف ان "على الوزارة ان لا تحاول المساس بأرزاق الموظفين ولا تتحجج بعدم توفر التخصيص المالي".

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