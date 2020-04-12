اللواء 21 بالحشد يطلق حملة تعفير في الديوانية

2020/04/12 | 17:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق اللواء 21 في الحشد الشعبي، الاحد، حملة تعفير في محافظة الديوانية شملت قضاء السدير والمناطق المحاذية للطريق السياحي وصولا إلى قضاء غماس وذلك ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.

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