طبابة الحشد ومتطوعون ينفذان حملة تعفير وتعقيم مناطق متفرقة من قضاء عفك في الديوانية

2020/04/12 | 17:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مديرية الطبابة في الحشد ومتطوعون، الاحد، حملة تعفير وتعقيم مناطق متفرقة من قضاء عفك في الديوانية، كما تم توزيع 300 سلة غذائية بين الفقراء.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، طبابة الحشد الشعبي بالتعاون مع قافلة الحاج حسين ابو الورد و بمشاركة ثلة من الشباب نفذت حملة تعفير و تعقيم مناطق

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