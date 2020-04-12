2020/04/12 | 17:17 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرسومي للمربد: المعايير التي اعتمدت بالاجتماع لم تكن عادلة وبسببها سينخفض انتاج العراق قرابة "الثلث" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/12 | 17:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرسومي للمربد: المعايير التي اعتمدت بالاجتماع لم تكن عادلة وبسببها سينخفض انتاج العراق قرابة "الثلث") نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرسومي للمربد: المعايير التي اعتمدت بالاجتماع لم تكن عادلة وبسببها سينخفض انتاج العراق قرابة "الثلث") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).