المالية النيابية تحذر من عدم وصول المنح الحكومية إلى العوائل المستحقة

2020/04/12 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية عن ثغرة كبيرة تمنع وصول منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جرّاء وباء كورونا وحظر التجوال.

وأكد عضو اللجنة جمال كوجر، أن الحكومة لا تملك مؤسسة لديها احصاء دقيق للحالات الحرجة التي تستحق المنح المالية في ظل الفوضى الكبيرة التي تعيشها، الامر الذي يجعل وصولها الى مستحقيها صعب للغاية.

وأوضح كوجر أن إعطاء المنح دون إحصاء مبني على أسس صحيحة يقدم أرقاماً محددة للأسر المحتاجة للدعم الحكومي ستؤدي إلى فوضى كبيرة، مشيرا الى أهمية الانتباه الى مسألة فساد المؤسسات التي ستحاول استغلال هذه الازمة.

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