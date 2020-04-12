ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إيران إلى 4474 والإصابات إلى 71686 حالة

2020/04/12 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، استمرار ارتفاع اعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن وباء كورونا في عموم البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة كيانوش جيهانبور في تصريح، ان الجهات الصحية سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفاة مئة وسبعة عشر شخصا، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى أربعة آلاف وأربعمائة واربع وسبعين حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إحدى وسبعين الفا وستمائة وست وثمانين إصابة، بعد تسجيل الف وستمائة وسبع وخمسين إصابة جديدة، مبينا ان من بين الإصابات نحو أربعة آلاف مريض في حالة حرجة، تتطلب وضعهم في أقسام العناية المركزة.

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