2020/04/12 | 17:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة شرطة العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، ان "الالتزام بتطبيق قرار حظر التجوال سيسهم في رفعه خلال الأيام المقبلة"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد تتحدث عن موعد رفع الحظر الكلي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد تتحدث عن موعد رفع الحظر الكلي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).