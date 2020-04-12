فاطمة_الفلاحي - فاطمة الفلاحي - كورونا العصر مع مثقفي آل تويتر و الدكتور مسعد رستم الراجحي - دكتوراه في استراتيجية الأمن الدولي ، بؤرة ضوء .الحلقة الثالثة

2020/04/12 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي ماذا نفعل مع هذه الحكومة ؟لقد أعطتنا الساعات وأخذت الزمن ..أعطتنا الأحذية وأخذت الطرقات ..أعطتنا البرلمانات وأخذت الحرية ..أعطتنا العطر والخواتم وأخذت الحب ..أعطتنا الأراجيح وأخذت الأعياد..أعطتنا الحليب المجفف وأخذت الطفولة ..أعطتنا السماد الكيماوي وأخذت الربيع ..أعطتنا الجوامع والكنائس وأخذت الإيمان ..أعطتنا الحراس والأقفال وأخذت الأمان ..أعطتنا الثوار وأخ......

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