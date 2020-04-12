علا_شيب_الدين - علا شيب الدين - الاغتصاب

2020/04/12 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علا_شيب_الدين "ألم يفهم الجند بعدُ أن كل (بُقْجة) على ظهر امرأةٍ هي مخطوط احتجاجٍ جاهز للطبع وراء الحدود..“(1)اغتصاب الحياة، اغتصاب اللقمة، اغتصاب العقل، اغتصاب الروح، اغتصاب الوطن، اغتصاب الحرية، اغتصاب الحق، اغتصاب الحُب، اغتصاب القيم، اغتصاب الإبداع والحُلم، اغتصاب المدن والعواصم، اغتصاب الطفولة والأمومة والأبوّة والبنوّة والأخوّة والجيرة والصداقة، اغتصاب الطبيعة، اغتصاب البيوت، اغتصاب العدل والق......

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