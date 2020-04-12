سعيد_الكحل - سعيد الكحل - نأسف لما فعله السفهاء يا حماة الوطن والأرواح.

2020/04/12 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لشقيقة النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية تعترف فيه بكون بنكيران رئيس الحكومة السابق والعثماني رئيس الحكومة الحالي تدخلا لدى وكيل الملك لإطلاق سراحها إثر اعتقالها بتهم خرق الحظر الصحي وعدم ارتداء الكمامة وإهانة موظف أثناء مزاولة عمله .ولم تكتف المعنية بالكشف عن الأطراف المتدخلة لفائدتها ، ولا بإقحام القصر الملكي في عملية الإفرا......

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