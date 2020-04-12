للحد من تمدد كورونا.. أطباء بلا حدود تواصل دعمها للمستشفيات العراقية

2020/04/12 | 17:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت منظمة اطباء بلا حدود، اليوم الاحد، عن دعمها الكامل للمستشفيات العراقية بالمستلزمات الطبية للحد من تفشي فيروس كورونا.وذكرت المنظمة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات بفيروس كورونا في العراق مع أكثر من 1000 إصابة مؤكدة و60 حالة وفاة والعدد في تزايد بحسب ما أعلنته وزارة الصحة العراقية.منذ أن بدأ الفيروس بالانتشار في البلاد سُجِلَت غالبية الحالات والوفيات في محافظة بغداد".واضافت "في الأول من نيسان الجاري، بدأت منظمة أطباء بلا حدود بدعم مستشفى ابن الخطيب في بغداد وهو إحدى المستشفيات الثلاث التي حددتها وزارة الصحة للتعامل مع مرضى كورونا في العاصمة".وبينت أن "فريق المنظمة أجرى تقييماً لمستوى تأهب المستشفى وبدأ بتزويد كوادر المستشفى بالتدريب على الوقاية من العدوى ومكافحتها وإدارة نظام الفرز الطبي للمرضى لضمان حماية المرضى الآخرين وموظفي المستشفى من العدوى أثناء استقبال وعلاج مرضى كورونا".واوضح رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في العراق، شوكت متقي، قائلاً "الهدف الأولي من مشروعنا هو دعم المستشفى للتعامل مع مرضى كورونا والأشخاص المشتبه بإصابتهم للتأكد من معالجتهم على النحو الأمثل قدر الإمكان في هذا الظروف وأيضاً لتجنب التقاط العدوى من المستشفى.ولتحقيق هذا الهدف سيعمل فريق منظمة أطباء بلا حدود بالتنسيق مع مع طاقم المستشفى".وأضاف "بالإضافة لذلك وفي إطار استجابة أطباء بلا حدود تخطط المنظمة لدعم السلطات الصحية المحلية في أماكن أخرى من العراق.ففي الموصل بمحافظة نينوى قامت منظمة أطباء بلا حدود بتجهيز مبنى مخصص لعزل الحالات المشتبه بها في مجمع السلام الصحي".وتابع "حددت السلطات الصحية المحلية مستشفى الشفاء، الذي يقع بجوار مستشفى السلام مباشرة والذي تمت إعادة بناءه من قبل منظمة أطباء بلا حدود في عام 2019، ليكون المستشفى الرئيسي لإحالة مرضى كورونا في محافظة نينوى".وأشار متقي إلى أن المنظمة "تخطط لتعيين مركز الرعاية التالية للجراحة التابع للمنظمة، والذي يقع في نفس المجمع، لدعم مستشفى الشفاء في علاج مرضى كورونا".وقال "نحن ندرك أن نظام الرعاية الصحية في الموصل ومحافظة نينوى بشكل عام قد تأثر بشدة خلال حرب عام 2017.لذلك، فإن منظمة أطباء بلا حدود مستعدة للقيام بدورها للمساعدة في منع تفشي المرض والحد من زيادة المعاناة والخسائر التي عانى منها أهالي المدينة".وختم بالقول "في محافظة أربيل، بدأت منظمة أطباء بلا حدود في التعاون مع ثلاث مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والتي تم تعيينها لمواجهة كورونا، وذلك بهدف تقديم الدعم الفني إلى هذه المستشفيات في مجال مكافحة العدوى، وفرز المرضى، وكذلك الدعم النفسي الاجتماعي للمرضى وعائلاتهم".

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