2020/04/12 | 17:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية لـ/ نينا / : رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بالكامل ولا اولوية لتطبيق السلم الجديد حاليا / موسـع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/12 | 17:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية لـ/ نينا / : رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بالكامل ولا اولوية لتطبيق السلم الجديد حاليا / موسـع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية لـ/ نينا / : رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بالكامل ولا اولوية لتطبيق السلم الجديد حاليا / موسـع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).