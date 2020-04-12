نائب: البرلمان سيمرر حكومة الكاظمي خلال عشرة ايام

2020/04/12 | 17:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاحد، ان مجلس النواب سيعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي خلال عشرة ايام.

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