الاتصالات تزود مراكز الحجر الصحي في النجف بخدمة انترنت مجاني

2020/04/12 | 17:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _النجف أعلنت وزارة الاتصالات، الاحد، عن تزويد مراكز الحجر الصحي في النجف بخدمة الانترنت مجانا، مشيرة الى أن هذا الاجراء يأتي لتوفير الدعم والاسناد للملاكات الصحية والمصابين الراقدين في هذه المراكز.وقالت الوزارة في بيان ، "استنادا لتوجيهات وزير الاتصالات نعيم ثجيل يسر بضرورة دعم المؤسسات الصحية في هذا الظرف الصعب الذي يمر به بلدنا الحبيب وبالتعاون مع شركات ال(Isps) فقد تم ايصال خدمة الانترنت المجانية الى مراكز الحجر الصحي في محافظة النجف وذلك لتوفير الدعم والاسناد للملاكات الصحية والمصابين الراقدين في هذه المراكز".وأضافت الوزارة، أن "مديرية اتصالات ومعلوماتية النجف جهزت جامعة الكوفة بحزمة مجانية وذلك لدعم المنصة التعليمية الخاصة بها لادامة العملية التعليمية الخاصة بجامعة الكوفة وادامة التواصل بين الملاكات التعليمية وطلبتهم".

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