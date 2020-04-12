تحالف الصدر: مواقف رؤساء الكتل من الكاظمي

2020/04/12 | 17:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير تحدث تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، حول مواقف الكتل السياسية من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

أكد تحالف سائرون أن مواقف رؤساء الكتل من الكاظمي "غير نهائية"

وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي في تصريح صحافي، إن "مواقف الكتل السياسية لغاية الآن مازالت مؤيدة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وهذا يبعث رسالة اطمئنان".

وأضاف، أن "المواقف الرسمية من رؤساء الكتل لم تحدد بشكل نهائي، وستظهر خلال الأيام القادمة، سواء بتمرير حكومة الكاظمي من عدمه".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الخميس 9 نيسان/أبريل، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد اعتذار النائب عدنان الزرفي.

وجرت مراسم تكليف الكاظمي بحضور أبرز قادة الكتل السياسية والمسؤولين ورؤساء السلطات.

وقال النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، في وقت سابق، إن التحالف "لم يعترض على تسمية المكلف، وسيكون داعمًا له ما دام متمسكًا ومنفذًا لتعهداته ودون الميل للضغوطات السياسية من هنا وهناك".

وأضاف الشمري، أن "مايهمنا كتحالف، هو المضي بتشكيل حكومة جديدة وفق المواصفات التي يطالب بها الشارع بعيدًا عن أي إملاءات لا تخدم الواقع الداخلي"، مشددًا على ضرورة أن "تعي القوى والكتل السياسية أن أي تأخير تشكيل الحكومة لايخدم أحدًا وخاصة بما يتعلق بالدستور ومواده المتعلقة بهذا الملف".

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