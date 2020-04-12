2020/04/12 | 17:31 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة النيابية: الاستخفاف بإجراءات الوقاية وسط ارتفاع الإصابات عالمياً خطأ جسيم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/12 | 17:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة النيابية: الاستخفاف بإجراءات الوقاية وسط ارتفاع الإصابات عالمياً خطأ جسيم) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة النيابية: الاستخفاف بإجراءات الوقاية وسط ارتفاع الإصابات عالمياً خطأ جسيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).