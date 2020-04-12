الأوقاف بحكومة كردستان تصدر توضيحا بشأن إعادة فتح المساجد في الإقليم

2020/04/12 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان، توضيحا بشأن إعادة فتح المساجد في الإقليم.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، انها لم تتخذ أي قرار حول إعادة فتح المساجد خلال شهر رمضان المقبل، لأن أي قرار من هذا القبيل يعتبر من صلاحيات لجنة مواجهة وباء كورونا التي شكلها الإقليم بتمثيل من جهات متعددة.

وجاء بيان الوزارة عقب تداول أنباء بشأن صدور قرار بإعادة فتح المساجد، على خلفية إعلان محافظة السليمانية عزمها تخفيف بعض الإجراءات المشددة، بعد انخفاض وتيرة تفشي الوباء.

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