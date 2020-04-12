الصحة العالمية تتلقى أنباء مقلقة حول إصابة أشخاص متعافين بكورونا مجددا

2020/04/12 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة الدولية، انها ستتحقق من التقارير التي تتحدث عن تجدد الإصابة بفيروس كورونا، عن الأشخاص المتماثلين للشفاء.

وذكرت المنظمة انها بدأت بالتحري عن قرب بشأن الموضوع، عقب إعلان كوريا الجنوبية ان التحليلات التي أجرتها لواحد وتسعين مصابا سابقا بالعدوى، أظهرت أصابتهم مجددا، وهو ما تسبب بمخاوف لدى المواطنين والجهات الصحية.

من جهتهم أكد مسؤولون بالمنظمة الدولية، ان فيروس كورونا وبسبب حداثة ظهوره، بحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث والدراسات، للتوصل إلى معلومات مؤكدة حول طبيعة انتشاره، ومعرفة إمكانية أصابته أشخاصا متعافين، او ان يكون المصابون لم يتماثلوا للشفاء بشكل تام قبل خروجهم من المستشفيات.

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