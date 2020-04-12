الكاظمي : المسيحيون الأصلاء كانوا عبر التاريخ وما زالوا مخلصين للعراق

2020/04/12 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع حلول عيد القيامة أو ما يسمى بعيد “الفصح” للمسيحيين في العراق والمنطقة والعالم.

قدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تهنئته للطائفة المسيحية بمناسبة حلول عيد القيامة، مبينا أن المسيحيين العراقيين الأصلاء كانوا عبر التاريخ وما زالوا مخلصين لبلدهم، وللتعايش الذي أنار طريق الشعب جيلاً بعد جيل في مواجهة المحن.

وأضاف، أن المسيحيين سيضعون أيديهم بأيدي اخوانهم من كل المكونات للعبور بالعراق الى بر الأمان.

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