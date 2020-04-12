2020/04/12 | 17:34 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد.. أكد البنك المركزي العراقي، الاحد،أن الإجراءات الاخيرة التي قام بها ستعزز سيولة المصارف بمبلغ ترل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البنك المركزي يتحدث عن تعزيزات للمصارف بقيمة ترليون دينار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البنك المركزي يتحدث عن تعزيزات للمصارف بقيمة ترليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).