عاجل: مقتل واصابة 4 شبان بإنفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى

2020/04/12 | 17:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بان شابا قتل واصيب 3 بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "شابا قتل واصيب 3 بإنفجار عبوة ناسفة عندما كانوا في طريقهم لملعب كرة قدم في ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى".

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