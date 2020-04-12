2020/04/12 | 17:34 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: مقتل واصابة 4 شبان بإنفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بان شابا قتل واصيب 3 بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى.
وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "شابا قتل واصيب 3 بإنفجار عبوة ناسفة عندما كانوا في طريقهم لملعب كرة قدم في ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: مقتل واصابة 4 شبان بإنفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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