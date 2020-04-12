الاتحاد الإسباني يعترف بتسريبه خطة بدء الليغا

2020/04/12 | 17:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا، اليوم الأحد، للاعتراف بتسريب خطة استئناف الليجا هذا الموسم.

وكانت صحيفة "سبورت" نشرت الخطة، مؤكدة أنها تنذر بإلغاء بطولة الليجا هذا الموسم.

وقال الاتحاد الإسباني على موقعه الرسمي: "تعد الخدمات الطبية مسودة لمبادئ وتوصيات للعودة الآمنة لليجا، بهدف حماية صحة اللاعبين وتجنب الإصابات أو تقليلها".

وأضاف: "هذه المسودة في طورها الأول، ويجب تحليلها في لجنة متابعة فيروس كورونا التابعة للاتحاد، وتقديمها للاتحاد الأوروبي والفيفا".

وتابع الاتحاد: "هذه المسودة تتضمن توصيات قدمها علماء وخبراء في الطب والرياضة، حيث تم وضع إرشادات للعودة الآمنة للبطولات، عندما تحدد السلطات الصحية والحكومية إمكانية استئناف النشاط".

وقالت الدكتورة هيلينا هيريرو جونزاليس، مديرة الخدمات الطبية في الاتحاد: "في 12 مارس/آذار الماضي، كلفني الرئيس بتنسيق تقرير مع الأطباء والمدربين البدنيين، وجميعهم مرموقين للغاية في مجال الرياضة وكرة القدم".

وأضافت: "يهدف التقرير لتقييم المواعيد النهائية والشروط اللازمة لضمان الصحة والحالة البدنية الجيدة للرياضيين عند استئناف المنافسات، بعد أن تسمح السلطات الصحية بذلك".

وتابعت: "يؤسفني أنه تم تسريب هذه المسودة لأنها لا تزال في طورها الأول، بعد أن تم اعتمادها من قبل مؤسسات طبية مختلفة ذات سمعة كبيرة، كما أبلغ الرئيس كل الأعضاء في الاجتماع الأخير يوم 7 أبريل/نيسان الجاري".

وأتمت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن التقرير في انتظار الحصول على موافقة الهيئات المختصة في الاتحاد، كما يجب إرساله إلى اليويفا والفيفا".

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