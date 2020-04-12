خلية الأزمة النيابية تطالب بتوفير أجهزة فحص العينات PCR ومختبرات
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خلية الأزمة النيابية تطالب بتوفير أجهزة فحص العينات PCR ومختبرات تتناسب مع عدد الإصابات لجانب الرصافة
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