2020/04/12 | 17:35 - المصدر: الغد برس

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خلية الأزمة النيابية تطالب بتوفير أجهزة فحص العينات PCR ومختبرات

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خلية الأزمة النيابية تطالب بتوفير أجهزة فحص العينات PCR ومختبرات تتناسب مع عدد الإصابات لجانب الرصافة

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