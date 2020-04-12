متهم باغتصاب إمرأة بكركوك يعلل جريمته الى

2020/04/12 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صدقت محكمة تحقيق التون كوبري التابعة لرئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية أقوال المتهمين بجريمة اغتصاب إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب دارها في ناحية التون كوبري.وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة تحقيق التون كوبري صدقت أقوال مُتهمين بجريمة اغتصاب إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب دارها في ناحية التون كوبري.حيث تذرع المتهم في إفادته أنه كان في حالة سكر تام أثناء قيامه بالجريمة".وأضاف أن "قاضي التحقيق دون اقوال المتهمين وزوج المجنى عليها بصفة مشتكي وتكيف الواقعة وفق احكام المادة (393) من قانون العقوبات".وجرى تداول مقطع مصور لشرطي يقوم باغتصاب امرأة كوردية معاقة عقلياً بينما يقوم عنصر اخر بتصوير الواقعة على حاجز أمني في ناحية بردي بمحافظة كركوك.وأثارت الواقعة استياء وغضباً واسعين في إقليم كوردستان.وطالب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الجمعة السلطات الاتحادية وإقليم كوردستان بفتح تحقيق في القضية.ووجه وزير الداخلية العراقي بتشكيل لجنة للتحقيق بحادثة اغتصاب فتاة القاصر في محافظة كركوك، وأمر بإنجاز أعمالها خلال (72)ساعة.

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