مقتل وإصابة 4 أشخاص بانفجار بديالى

2020/04/12 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأحد، بمقتل وإصابة 4 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة.وقال المصدر لـشفق نيوز، إن "عبوة ناسفة مزروعة قرب ملعب شعبي في ناحية قره تبه، التابعة لقضاء خانقين بمحافظة ديالى، انفجرت عصر اليوم، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة 3 آخرين كحصيلة اولية".وأضاف المصدر، أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي".

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