خلال اجتماع خلية الازمة .. الكعبي يحذر: الاستخفاف بإجراءات الوقاية من كورونا مع ارتفاع الإصابات عالميا

2020/04/12 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

عقدت خلية الازمة النيابية في مواجهة وباء كورونا اجتماعها العاشر برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وبحضور مقرر الخلية جواد الموسوي ورئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ، وعدد من اعضاء الخلية.

ووفق بيان صادر عن مكتب الكعبي ، جرى خلال الاجتماع استضافة مدير الصحة العامة في وزارة الصحة د رياض عبد الامير ومدير دائرة صحة بغداد / الرصافة د عبد الغني الساعدي والسادة مدراء المستشفيات فيها ، لبحث المعوقات والامكانيات الطبية المتوفرة والاحتياجات المطلوبة ضمن اطار مواجهة وباء كورونا حصرا وتقييم وضع المؤسسات الطبية والجهات الساندة في الظرف الراهن والمستقبل .

وطالبت خلية الازمة بعد استماعها الى عرض مفصل من السادة الحضور ، من السيد رئيس مجلس الوزراء بإعطاء جانب الرصافة خصوصية تتناسب مع حجم الكثافة السكانية وعدد الإصابات فيها ، ويكون ذلك عبر توفير اجهزة فحص العينات PCR و مختبرات اضافية لفحص الحالات العينية و المشتبه بها ، فضلا عن الاسراع باطلاق تخصيصات مالية طارئة بما يساعد الجهات ذات الشان بتهيئة مباني بديلة للحجر الصحي وتجهيزها بالمستلزمات التي تتطلبها الرعاية الخاصة للمواطن.

ودعا رئيس خلية الازمة النيابية ، مدراء الصحة بالرصافة بزيادة جولات المسح الوبائي الميداني في المناطق الأكثر كثافة سكانية و اصابة بالوباء ، على ان يرافقها توفير عدد الحماية الشخصية الوقائية للكوادر الطبية والصحية ، محذرا من ان عدم الإلتزام بالارشادات الوقائية و الاستخفاف بها ، في وقت تعاني فيه دول العالم والمجاورة من اصابات مرتفعة جدا " خطأ جسيم " .

وثمن الكعبي مساهمة اصحاب التبرعات و التكافل الاجتماعي والمنظمات الخيرية بتخفيف ازمة كورونا بشكل كبير عبر مساعدة العوائل المستضعفة واصحاب القوت اليومي والمتضررين جراء الوضع الحالي .

بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاحد، إنه ممتن لهيئة الصحة الوطنية لإنقاذها حياته، عقب مغادرته المستشفى بعد تعرضه للاصابة بفيروس كورونا.

وأدلى جونسون بتصريحات عقب خروجه من العناية المركزة، في وقت سابق من الي

بغداد اليوم - بغداد

ردت وزارة الصحة العراقية ، على دعوات كسر حظر التجوال اثر تراجع معدل الإصابات بكورونا في الأيام الثلاثة الأخيرة لما دون الخمسين إصابة بواقع 30 و 49 و 39 إصابة على التوالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في مقابلة متلفزة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلال اجتماع خلية الازمة .. الكعبي يحذر: الاستخفاف بإجراءات الوقاية من كورونا مع ارتفاع الإصابات عالميا "خطأ جسيم ") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلال اجتماع خلية الازمة .. الكعبي يحذر: الاستخفاف بإجراءات الوقاية من كورونا مع ارتفاع الإصابات عالميا "خطأ جسيم ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).