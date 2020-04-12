2020/04/12 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاحد، إنه ممتن لهيئة الصحة الوطنية لإنقاذها حياته، عقب مغادرته المستشفى بعد تعرضه للاصابة بفيروس كورونا.

وأدلى جونسون بتصريحات عقب خروجه من العناية المركزة، في وقت سابق من اليوم، قال فيها إنه "يدين بحياته لطاقم هيئة الصحة الوطنية".

وأشار جونسون (55 عاما) إلى طاقم العمل بالمستشفى، الذي يقع على الجانب الآخر من مبنى البرلمان، قائلا: "لا يمكنني شكرهم بما يكفي.



أدين لهم بحياتي".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أنه غادر مستشفى في لندن ليواصل مرحلة التعافي من إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وقال متحدث عن المكتب إنه "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور".

ونقل شكر جونسون للجميع في مستشفى سانت توماس على ما وصفه بـ"الرعاية الفائقة التي تلقاها".

والجمعة، تمكن جونسون من الوقوف على قدميه، وسار لفترات قصيرة تخللتها الراحة في إطار ما وصفها مكتبه بالمراحل المبكرة للتعافي.

يشار إلى أن عدد وفيات كورونا في بريطانيا اقترب من 10 آلاف، امس السبت، وهي خامس أعلى حصيلة على مستوى العالم، بعدما سجل المسؤولون 917 وفاة أخرى في المستشفيات.

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقدت خلية الازمة النيابية في مواجهة وباء كورونا اجتماعها العاشر برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وبحضور مقرر الخلية جواد الموسوي ورئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ، وعدد من اعضاء الخلية.

ووفق بيان صادر

بغداد اليوم - بغداد

ردت وزارة الصحة العراقية ، على دعوات كسر حظر التجوال اثر تراجع معدل الإصابات بكورونا في الأيام الثلاثة الأخيرة لما دون الخمسين إصابة بواقع 30 و 49 و 39 إصابة على التوالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في مقابلة متلفزة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس الوزراء البريطاني بأول تصريح بعد خروجه من المستشفى: هؤلاء انقذوا حياتي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس الوزراء البريطاني بأول تصريح بعد خروجه من المستشفى: هؤلاء انقذوا حياتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).