2020/04/12 | 17:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين أفاد مسؤول وحدة الطاقة في مصفى بيجي بصلاح الدين منير الجبوري ، اليوم الاحد، عودة المصفى الى العمل تدريجياً وقال الجبوري في حديث لـ”العهد نيوز”، ” ان مصفاة بيجي بدءت تعود الى العمل تدريجيا وذالك من خلال افتتاح مصفاة الصينية وعدد من المصافي الاخرى والعمل لازال قائما على اعادة المصفاة الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لـ”العهد نيوز”.. عودة مصفى بيجي النفطي شمال صلاح الدين للعمل تدريجيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لـ”العهد نيوز”.. عودة مصفى بيجي النفطي شمال صلاح الدين للعمل تدريجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).