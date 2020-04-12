خاص لـ”العهد نيوز”.. 4000 موظف في صحة صلاح الدين بلا رواتب

2020/04/12 | 17:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين كشف مدير اعلام صحة صلاح الدين، اليوم الاحد، عن وجود 4 الاف موظف بلا رواتب منذ اربعة اشهر وانهم كانو يتسلمون رواتب على مدى ثلاث سنوات متتالية وتعيينهم تم على وفق الضوابط القانونية والادارية الصحيحة لكن وقال ايهاب الربيعي مسؤول اعلام صحة صلاح الدين في حديثه لـ”العهد نيوز”انه،” بمجرد تم […]

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