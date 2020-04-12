سياحة السليمانية تؤشر خسارة كبيرة وتخاطب الحكومة

2020/04/12 | 17:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مدیر سیاحة محافظة السلیمانیة، الاحد، عن تعرض قطاع السياحة في الإقليم الى خسارة كبيرة بسبب فيروس كورونا.وقال علي رؤوف مدیر سیاحة السلیمانیة لشفق نیوز، "في شهر آذار من العام الماضي دخل 181الف سائح وفي ثلاثة اشهر للسنة الماضیة دخل 400 الف سائح للسلیمانیة".واستدرك رؤوف ان "هذه السنة النسبة ضئیلة جدا والاحصائیات ستکشف حجم الخسارة في المدة المقبلة ویجب علی الحکومة ان تعفو عن باج السیاحة لاصحاب المشاریع السیاحیة والقطاع الخاص وتعوض الاضرار"، مبينا انه "شکلت لجنة من المدیریة و ستقدم مشروع التعویض لرئیس الحکومة و نأمل ان تستجیب الحکومة".يشار الى ان المواسم السياحية السابقة لاسيما مع قدوم الربيع واعياد نوروز كانت محافظات ومدن الإقليم تشهد توافدا كبيرا من السياح من محافظات العراق الوسطى والجنوبية وحتى من الدول الأخرى نتيجة للاستقرار الأمني وتوفر الخدمات في المناطق السياحية في الإقليم، فيما يلاحظ ان الربيع الحالي شهد انخفاضا كبيرا في حركة وفود السياح بفعل تفشي وباء كوفيد 19 وحظر التجوال.

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